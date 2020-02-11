По второму кругу: предприятия должны очищать используемую ими воду

Экономия водных ресурсов – одна из основных задач, стоящих перед человечеством. В Азербайджане вопрос бережного отношения к воде стоит остро, ведь наша страна не может похвастаться большим количеством запасов H2O. Изменение климата также способствует сокращению объемов воды.

На днях замминистра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев заявил о том, что промышленные предприятия в Азербайджане в целях экономии должны перерабатывать воду для ее вторичного использования. Он отметил, что в целях экономии пресной воды в мировой практике должно внедряться гибкое управление водными ресурсами, сообщает Trend.

По словам Ф.Алиева, для вторичной переработки воды необходимо использовать в Азербайджане современные технологии по обеззараживанию и самоочистке. Заместитель министра отметил заинтересованность министерства экологии и природных ресурсов в этом вопросе и считает, что при помощи таких установок возможно вторичное использование воды предприятиями страны.

Эколог Тельман Зейналов заявил #, что в советское время любое предприятие, использовавшее воду, имело на своей территории бассейн. В нем отстаивалась использованная вода, а затем применялась вторично. Сейчас такого практически нет.

По словам Т.Зейналова, на территории каждого предприятия должны быть установлены очистные сооружения, ведь это позволит сэкономить значительные запасы воды. Но они стоят дорого и владельцы предприятий в них не заинтересованы.

«Некоторые считают, что их нужно как-то поощрять, но я уверен, что государство и без того создало для предпринимателей максимально комфортные условия для работы, и они этим зачастуюзлоупотребляют. Нужно поставить условие, чтобы такие сооружения были установлены в ближайшие 2-3 года, и если это требование не будет выполнено, нарушителей надо строго наказывать, вплоть до закрытия предприятий»,– считает Т.Зейналов.

Руководитель экологической организации «Рузгар» Ислам Мустафаев отметил, что установка системы очистки промышленных вод должна быть предусмотрена еще на этапе планирования строительства предприятия. Это необходимо отразить в проектном документе. Эксперт подчеркнул, что у предприятий есть допустимые нормы выброса промышленных сточных вод.

«В вопросе очистки многое зависит от того, о каком производстве идет речь. В частности, на территории предприятия можно построить бассейн, в котором будут осаждаться загрязнения. В результате вода очищается и вторично используется в производстве. Конечно, этот процесс не может быть вечным, рано или поздно нужна будет другая вода, но данное действие позволит существенно сэкономить этот ресурс».

К тому же очистка промышленных вод необходима перед их сбросом в канализационную систему, ведь в противном случае они могут нанести вред экологии. Очистка может быть биологической, химической и т.д. Процесс должен проходить в несколько этапов.

«Но расходы на очистку использованной воды не дешевы. Очистные сооружения требуют расходов, а значит и подорожает конечный продукт, что может сказаться на продажах. А отечественные предприятия хотят получить много средств, при этом совершенно не думая об экологии. Им проще уже купить чистую воду. Несколько лет назад ограничили проверку предприятий со стороны Минэкологии, но ее необходимо осуществлять постоянно. Надо ужесточить стандарты и следить за их соблюдением»,– сказал И.Мустафаев.

Эколог Фикрет Джафаров заявил, что замкнутый цикл на производстве — потребность дня. Если предприятие использует 10 тонн воды за двух-трехдневный цикл, то при повторном использовании дополнительный забор будет не более 10-15%.

«Государству необходимо стимулировать предприятия к строительству очистных сооружений. Каждое предприятие должно их иметь, но у нас имеют единицы. Использованную воду следует очищать, и пускать опять в оборот. Это экономически выгодно. Однако в Азербайджане далеко не все предприятия оплачивают воду, а при этом используют они питьевую. Если бы они ее оплачивали, то разорились бы»,– говорит он.

Очищать воду до технического состояния – не проблема и стоит это, как отмечает Ф.Джафаров, недорого. Куда дороже очищать бытовые сточные воды. В промышленном производстве обычно присутствуют всего 1-3 загрязнителя, и ликвидировать их не составит особого труда. Но это не делается, так как вода обходится предприятиям дешево, а то и бесплатно, плюс нет требований обязательной очистки.

Сейчас, по словам эколога, неочищенные промышленные воды стекают в канализацию, а ведь они являются одним из загрязнителей окружающей среды. Такие стоки вредны для бакинской канализации. Водоочистные сооружения в Говсаны рассчитаны только на бытовые сточные воды. Сейчас же туда сливают и воду с предприятий, и воду с многочисленных столичных автомоек. В итоге очистные сооружения не могут работать в полном объеме, и не вся вода очищается.