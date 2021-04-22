По сообщению СМИ Байден в субботу использует слово «геноцид»

Президент США Джо Байден планирует «официально признать» псевдогеноцид армян. Об этом сообщили ряд СМИ, в том числе газета The Wall Street Journal и агентство Reuters со ссылкой на источники в администрации Байдена.

По всей видимости, американский президент объявит об этом 24 апреля. «Насколько мне известно, он принял решение и будет использовать слово «геноцид», выступая с заявлением в субботу», — отметил собеседник Reuters.

В Белом доме и Госдепартаменте отказались давать комментарии в этой связи. Год назад, будучи кандидатом в президенты США, Байден заявил в Twitter, что в случае своего избрания поддержит резолюцию о признании т.н. геноцида.