По следам Семена Пегова: новая информационная «бомба» от российских журналистов

Активист запрещенной российской партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова» Михаил Аксель при участии скандально известного российского журналиста Тимофея Ермакова сняли провокационный документальный фильм «Несломленный Арцах».
Как сообщает #, 40-минутная лента носит откровенную агитацию оккупационного режима Армении, является подстрекательством к терроризму и наглядно пропагандирует лживость и лицемерие армянского народа.
«Это не просто документальный фильм. Эти кадры — свидетельство террора и военных преступлений против мирного населения Нагорного Карабаха», — представляет свой «труд» Тимофей Ермаков. Авантюристы, создавшие фильм, также хвастаются «редкими кадрами», на которых изображен сам Эдуард Лимонов — российский писатель и оппозиционер.
«Что привело меня в Карабах? Моя явная антитурецкая позиция. Кто-то из наших товарищей вместо меня ответил: «Плевать он хотел на ноту протеста Азербайджана», — улыбаясь, говорит ныне покойный Лимонов.
Оправдывая свой гонорар, продавшиеся армянским националистам российские журналисты изо всех сил пытаются представить армянских жителей Нагорного Карабаха героями и мучениками, пострадавшими в результате «азербайджано-турецкой» агрессии.
Ни слова о том, что Нагорный Карабах является международно признанной неотъемлемой частью Азербайджана в фильме, разумеется, нет.
Являясь приверженцами известного российского провокатора, блогера и агента Арама Габрелянова Семена Пегова, Аксель и Ермаков уверенно держатся в роли заступников армянского фашизма, осуждая Азербайджан за «бомбежки мирного населения».
В лживой пропаганде армянского цинизма и клеветы авторы фильма не знают никаких границ.
Напомним, что Генпрокуратура Азербайджана уже завела уголовное дело на Семена Пегова. Установлено, что он вступил в преступную связь с лицами, находящимися в Армении и на оккупированных территориях Азербайджанской Республики, вопреки требованиям закона «О государственной границе Азербайджанской Республики» и Миграционного кодекса Азербайджанской Республики, без документов, установленных на международном уровне, и за пределами контрольно-пропускных пунктов государственной границы, то есть через территорию Армении проник в Ханкенди и другие оккупированные населенные пункты.
По факту Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по статьям 214-2 (публичные призывы к терроризму), 281.1 (публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы).
Очень хочется верить, что такая же участь ждет Михаила Акселя и Тимофея Ермакова.
Премьера скандального фильма состоялась на Youtube канале «Другая Россия Э.В. Лимонова» и за пару дней собрала около 140 тысяч просмотров.
Активный азербайджанский пользователей соцсетей Леонид Добин по личной инициативе выразил свое недовольство и отправил в администрацию видеохостинга ноту протеста с подробным рапортом о нарушении резолюций ООН по Нагорному Карабаху и призвал сделать то же самое своих подписчиков:
«На данном этапе, с наибольшей вероятностью успеха мы могли бы совместными усилиями заблокировать этот видео контекст на Youtube канале «Другая Россия Э.В. Лимонова». Конечно, это не дает гарантий, что фильм не всплывет где — нибудь еще. Но уверен, что при взаимном информировании, при появлении подобного рода контекстов, мы могли бы пресекать их распространение на раннем этапе», — написал Добин.
Отметим, что выразить протест и пожаловаться на фильм можно перейдя по ссылке:
И вкратце о создателях фильма.
Тимофей Ермаков имеет славу отщепенца. Работал редактором ток-шоу «Время покажет» на российском Первом канале, откуда уволился по собственному желанию после скандального происшествия. В 2018 году на своей странице в соцсети журналист позитивно оценил расстрел царской семьи в Екатеринбурге.
«Слава Петру Войкову!» — революционеру, который был одним из инициаторов казни царской семьи, — написал он и прикрепил к этой цитате картинку с убитым царем. Спустя некоторое время провокатор удалил свой пост, однако реакция аудитории к тому моменту уже вызвала многочисленные осуждения.
«Такие люди не должны работать на главном канале страны», — справедливо посчитали российские пользователи.
Михаил Аксель – является координатором незаконной партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова». Прилагает все усилия для того, чтобы сохранить партию в легальном поле, несмотря на то, что она носит статус незарегистрированной и воспринимается многими как экстремистская организация.