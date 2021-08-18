По меньшей мере 17 человек получили травмы в результате давки в аэропорту Кабула в среду. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя НАТО.

По его данным, ранее собравшимся вокруг территории аэропорта гражданским лицам было приказано не толпиться, если у них на руках нет паспорта и визы.

Чиновник, работающий в аэропорту, который отказался назвать свое имя, сказал, что не слышал каких-либо сообщений о насилии со стороны боевиков «Талибана» за пределами аэропорта.

С момента перехода Афганистана под контроль талибов граждане пытаются покинуть страну и собираются в кабульском аэропорту, где произошло уже несколько несчастных случаев. Так, с понедельника около 40 человек погибли в результате давки и стрельбы, несколько людей сорвались со взлетавшего самолета, еще один погиб в отсеке, куда убираются шасси.