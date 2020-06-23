По делу о беспорядках в Дижоне полиция Франции задержала еще 9 человек

Французская полиция задержала еще 9 человек в рамках расследования дела о беспорядках в Дижоне. В операции в двух пригородах участвовали почти 120 стражей порядка, сообщил прокурор города в понедельник, 22 июня. В ходе обысков было изъято стрелковое оружие, патроны, а также кокаин и героин.

Столкновения в Дижоне между проживающими во Франции чеченцами и местными жителями североафриканского происхождения продолжались несколько дней. Конфликт мог быть вызван нападением на чеченского подростка в пригороде Дижона. Стражам порядка пришлось иметь дело с десятками погромщиков, которые были вооружены битами и огнестрельным оружием, сообщили в полиции. В город был направлен французский спецназ.

После беспорядков полиция задержала пятерых человек. Четырем из них — трем россиянам и гражданину Франции российского происхождения — прокуратура Дижона предъявила обвинения в преступном сговоре, а также участии в группировке, имеющей целью совершение разрушений или насилия. (DW)