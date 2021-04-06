По делу крушения самолета МАУ десяти иранцам предъявлены обвинения

В отношении десяти иранских официальных лиц вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемых по делу о крушении самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), который был сбит в небе над Ираном в январе 2020 года. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщило агентство AP со ссылкой на бывшего военного прокурора провинции Тегеран Голамаббаса Торки, который выступил на церемонии передачи полномочий своему преемнику.

По словам Торки, было проведено «серьезное и тщательное расследование» катастрофы. При этом деталей относительно личностей подозреваемых он раскрывать не стал.

Самолет Boeing украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины» разбился утром 8 января 2020 года вскоре после вылета из международного аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.

Иранские власти сначала отрицали, что самолет могли сбить, и настаивали на технических причинах аварии. В то же время лидеры ряда западных стран со ссылкой на данные разведки утверждали, что лайнер был атакован в результате ошибки оператора систем противовоздушной обороны (ПВО). Через три дня после катастрофы Иран все же признал, что самолет был непреднамеренно сбит военными в результате «человеческой ошибки » в обстановке повышенной боевой готовности, связанной с напряженной ситуацией в отношениях с США. (DW)