По данным «exit-poll» 69 кандидатов от партии «Ени Азербайджан» завоевали мандаты

Американская организация «Artur J.Finkelstein and Associates» объявила результаты «exit-poll», проведенного в связи с выборами в Милли Меджлис.

Как сообщает Report, вице-президент организации Джордж Бернбаун отметил, что это 5-ый проводимый их организацией «exit-poll» в Азербайджане.

По его словам, опрос был проведен в 1 053 избирательных участках.

По результатам опроса, правящая партия «Ени Азербайджан» завоевала в парламенте 69 мест, а 41 избранный депутат — независимые кандидаты.

«Exit-poll» провели в 118 избирательных округах, за исключением 7 округов в Нахчыване.