По данным «exit-poll» 69 кандидатов от партии «Ени Азербайджан» завоевали мандаты

Американская организация «Artur J.Finkelstein and Associates» объявила результаты «exit-poll», проведенного в связи с выборами в Милли Меджлис.

Как сообщает Report, вице-президент организации Джордж Бернбаун отметил, что это 5-ый проводимый их организацией «exit-poll» в Азербайджане.

По его словам, опрос был проведен в 1 053 избирательных участках.

По результатам опроса, правящая партия «Ени Азербайджан» завоевала в парламенте 69 мест, а 41 избранный депутат — независимые кандидаты.

«Exit-poll» провели в 118 избирательных округах, за исключением 7 округов в Нахчыване.

| 2020-02-09T21:42:54+00:00 9 февраля 2020, 22:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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