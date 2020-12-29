Планируется восстановить 8 озер в Баку и на Абшероне

«Существуют определенные планы по реабилитации всех 8 крупных озер, включая озеро Локбатан, до состояния, в котором они находились 70-80 лет назад. Считаю, в первую очередь следует избегать факторов, образующие эти воды».

Как сообщает АПА, об этом на передаче «Экспертный час» на странице Министерства экологии и природных ресурсов в Facebook, сказал начальник Службы государственной экологической экспертизы Министерства Мирсалам Гамбаров.

Он отметил, что в то же время вокруг озер предусматривается осушение, реабилитация, восстановление от посторонних воздействий: «Однако это зависит от времени и финансов. Тем не менее, очистка озер запланирована. В настоящее время ведутся работы на озерах Беюкшор и Зыг. В рамках этой программы будет осуществлено восстановление 6 других озер».

| 2020-12-29T18:55:02+04:00 29 декабря 2020, 20:14|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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