Планируется восстановить 8 озер в Баку и на Абшероне

«Существуют определенные планы по реабилитации всех 8 крупных озер, включая озеро Локбатан, до состояния, в котором они находились 70-80 лет назад. Считаю, в первую очередь следует избегать факторов, образующие эти воды».

Как сообщает АПА, об этом на передаче «Экспертный час» на странице Министерства экологии и природных ресурсов в Facebook, сказал начальник Службы государственной экологической экспертизы Министерства Мирсалам Гамбаров.

Он отметил, что в то же время вокруг озер предусматривается осушение, реабилитация, восстановление от посторонних воздействий: «Однако это зависит от времени и финансов. Тем не менее, очистка озер запланирована. В настоящее время ведутся работы на озерах Беюкшор и Зыг. В рамках этой программы будет осуществлено восстановление 6 других озер».