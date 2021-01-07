Планируется строительство железной дороги Физули-Шуша

«Существующие дороги в Шушу в настоящее время используются азербайджанской стороной, однако при сопровождении россйиских миротворцев. Это касается Лачинской дороги и дороги через Красный Базар в Шушу. В будущем мы конечно же будем свободно ими пользоваться, включая дорогу Агдам-Ханкенди-Шуша, что предусмотрено заявлением 10 ноября» — заявил 6 января на совещании по итогам 2020 года глава государства Ильхам Алиев.

В то же время, он отметил необходимость построения новой дороги в Шушу, которая нужна уже сейчас. Дорога Физули-Шуша — это сложный проект из-за горного рельефа, однако работы ведутся и они будет завершены раньше планируемого, сказал Алиев.

Другой важный проект – дорога Тоганалы-Кяльбаджар. «Это еще более сложный рельеф, некоторые участки которого проходят на высоте 3500 метров. Поэтом, планируется строительство тоннелей и эта дорога продлится до Лачина», — отметил Алиев. Кроме того, рассматривается возможность строительства в этом регионе международного аэропорта, добавил он.

«Планируется в этом году начать строительство железной дороги Физули-Шуша. Она будет запущена, когда население вернется в Шушу», — отметил Алиев.

Ведутся работы по открытию железной дороги в Нахчыван. Это предусмотрено заявлением от 10 ноября и обязательно будет реализовано, подчеркнул Алиев. «Это даст новое дыхание всему региону и дорогой могут пользоваться Азербайджан, Турция, Россия, Армения и Иран. Эта дорога будет иметь большое значение для многостороннего сотрудничества.

Учитывая, что железные дороги Армении принадлежат России, то нашим партнером в данном случае выступает Россия и переговоры в данном направлении идут успешно.», — сказал Алиев. («Туран»)