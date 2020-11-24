Планируется строительство железнодорожной линии до Агдама

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах в связи с проектированием и строительством железнодорожной линии Барда-Агдам.

Как сообщает АПА, согласно распоряжению, для проектирования и строительства железнодорожной линии Барда–Агдам общей протяженностью 45 километров из резервного фонда президента Азербайджанской Республики закрытому акционерному обществу «Азербайджанские железные дороги» первоначально выделено 5 миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование, Министерству экономики — учесть в проекте государственного бюджета Азербайджана на 2021 год финансовые средства, необходимые для продолжения строительства железнодорожной линии. Кабинет Министров должен решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.