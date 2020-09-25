Пикапы вернули владельцам

МВД Азербайджана вернуло владельцам пикапы и внедорожники, которые были временно изъяты для регистрации, заявил, как сообщает «Туран», представитель Главного управления дорожной полиции Кямран Алиев.

По его словам, машины были изъяты для регистрации с целью дальнейшего использования в военных целях. Эти меры осуществлялись в рамках правил Кабинета министров от 2006 года о регистрации военной техники.

После диагностики автомобилей, их вернули владельцам, сказал Алиев.

Напомним, что полиция начала изымать автомобили без объяснений 21 сентября на всех дорогах страны. Сколько именно машин было изъято, не сообщается.