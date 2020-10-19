Пик спада будет пройден – аналитики ожидают роста ВВП Азербайджана в наступающем году

За восемь месяцев этого года ВВП Азербайджана понизился на 3,9% из-за снижения нефтяных индексов и глобального кризиса пандемии. По мнению аналитиков, зависимость экономики от нефтедолларов приводит к непосредственной корреляции темпов экономического роста с мировыми ценами на «черное золото» и объемами его экспорта.

Помимо внутренних ограничений в связи с пандемией, понижение показателей нефтяного экспорта привело к спаду внутреннего валового продукта. В результате, по данным Государственного комитета статистики (ГКС), за девять месяцев этого года ВВП Азербайджана составил 52 млрд манатов, что в сопоставимых ценах на 3,9% меньше по сравнению с отчетным периодом минувшего года. Спад в ненефтяном секторе составил 2,4%, в нефтегазовом — 6,4%.

По свидетельству экономиста Натига Джафарли, нефтегазовый сектор по-прежнему остается базовым индикатором экономического роста. А потому понижение экспорта и мировых цен на углеводороды не могло не сказаться на показателях ВВП, заметил он. «Пандемия коронавируса сократила потребление энергоносителей, уронила мировой спрос на нефть, а за ним и цены», — сказал эксперт. Желая стабилизировать ситуацию, ОПЕК + сокращает поставки нефти на мировой рынок, и Азербайджан в рамках договора с этой организацией уменьшает свой экспорт. Вкупе со снижением экспортной цены Azeri Light до среднего в январе-сентябре значения в 43 доллара за баррель против 70 долларов в отчетные месяцы прошлого года, уменьшение объемов экспорта приводит к тому, что выручка от этого ключевого ресурса падает».

Ненефтяной ВВП, говорит аналитик, также связан с поступлениями от нефти. Ведь государственные капиталовложения остаются важнейшим стимулом для развития неуглеводородной экономики. Инвестиционные расходы государства на различные проекты в сфере строительства и прочих направлениях обычно растут в годы высокой цены нефти, но стоит ключевому экспортному ресурсу упасть в цене, как вынужденно снижаются упомянутые статьи в государственной казне.

Для сравнения, в памятном снижением цены нефти 2016 году бюджетные расходы на инвестиционные проекты сократились аж на 4 млрд манатов. В результате этого ВВП страны сократился на 3%, напомнил экономист, отметив, что на волне пандемии понизилась не только цена на жидкие углеводороды, но и объемы экспорта.

Экспорт нефти с конденсатом из Азербайджана в январе-сентябре 2020 года составил 21,5 млн тонн, что примерно на 8% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили в Министерстве энергетики. По данным ведомства, за январь-сентябрь 2020 года в Азербайджане переработано 4,347 млн тонн нефти. Это на 385,9 тыс. тонн, или на 8,2% меньше, чем за отчетные месяцы прошлого года.

Как следствие, добавленная стоимость в нефтегазовом секторе понизилась на 2,4%, а в ненефтегазовом секторе – 6,4%. ВВП на душу населения за январь-сентябрь этого года составил 5 222,5 манатов ($3 072), что в фактическом выражении на 11,7% меньше, чем за тот же период минувшего года. По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), в этом году нефтяной ВВП страны уменьшится на 4,5%. Об этом говорится в октябрьском выпуске отчета «Regional Economic Outlook» МВФ по Средневосточному и Центрально-азиатскому региону. По мнению аналитиков финансовой структуры, наступающий год будет более благоприятен для Азербайджана – нефтяной ВВП увеличится 0,2%.

Здесь ожидают, что в текущем году производство ненефтяного ВВП уменьшится на 3,8%, а в следующем году упомянутый показатель увеличится на 3%. По оценкам экономиста Ровшана Агаева, связанные с пандемией ограничительные меры первостепенно сказались на ненефтяном секторе, на долю которого еще до кризиса приходилось 55% ВВП. Так, только за восемь месяцев этого года оборот в розничной торговле уменьшился на 1,8%, общественном транспорте – 35,2%, сфере услуг — 24%.

Однако ослабление карантинного режима в третьем квартале этого года послужило активации экономической активности – заработали предприятия общепита, кафе и рестораны, непродовольственные магазины. Частичное возобновление деятельности субъектов предпринимательства послужило смягчению рецессивного давления на нефтяной ВВП в июле – сентябре. В результате влияние пандемии на ненефтяной сектор за отчетный квартал ослабло. В экспертных кругах также полагают, что повышение нефти в четвертом квартале на волне позитивной коррекции внешнего спроса послужит восстановлению экономического роста в Азербайджане. Рост ВВП в 2021 году может составить 3,8% при цене на нефть в $55 за баррель, считают аналитики Газпромбанка.

Правительство по итогам 2020 года прогнозирует спад ВВП на уровне 2,9%-4,3% в зависимости от цен на нефть на мировых рынках. В минувшем году рост ВВП Азербайджана составил 2,2%.