Пиар на борьбе с пандемией: счет открыт

В Грузии очередное проявление политической конкуренции перед осенними выборами в парламент. На сей раз оно замешано на теме пандемии. Теневой правитель республики, миллиардер Бидзина Иванишвили выделил около 31 млн долларов в созданный фонд борьбы с пандемией. Прошло совсем немного времени, и с ответным предложением выступил экс-президент Михеил Саакашвили, который заявил, что если власти дадут ему временно официальный статус представителя государства, то он сумеет собрать за границей больше 5 млрд для борьбы Грузии.

По его словам, он действительно в состоянии обеспечить оказание Грузии многомиллиардной помощи благодаря своим связям и знакомствам в среде доноров и зарубежных партнеров. Он пояснил, что для мобилизации такой помощи у него гораздо больше авторитета, чем у всех членов нынешнего правительства Грузии вместе взятых.

Так прокомментировал Саакашвили те заявления, которые были сделаны в ответ на его предложение предоставить ему официальный статус, чтобы он мог обеспечить Грузии международную помощь в размере $5,5 млрд.

Министр финансов Грузии Иванэ Мачавариани назвал заявление Саакашвили очередной ложью, а депутат парламентского большинства Ираклий Сесиашвили заявил, что экс-президент ни копейки Грузии принести в это время не сможет.

«Министр финансов заявил, что все это ложь и что они сами дали народу 3 миллиарда. Во-первых, никаких трех миллиардов нет. Они просто перенесли их из одной части бюджета в другую. Но физически этих денег у них нет. Тогда как мы получили $5,5 миллиардов в условиях, когда весь мир испытывал острый кризис, потому что нам доверяли, к нам были большие симпатии, и в 2008-09 году мы реально спасли экономику Грузии», — напомнил Михеил Саакашвили.

По его словам, в 2012 году, передавая власть, его партия оставила нынешнему правительству несколько миллиардов лари свободных средств, которые те «съели».

«Хочу также ответить Сесиашвили, который говорит, что Саакашвили и копейку не принесет. Да, вам, господин Сесиашвили, я ни копейки не дам. Более того, я заставлю вас принести обратно все то, что вы забрали. Но для грузинского народа я могу принести много миллиардов и могу сделать это уже сейчас, пока нахожусь за рубежом, потому что у меня гораздо больше авторитета, чем у всех вас вместе взятых», — заявил Саакашвили.

Понятно, что нынешние власти Грузии, заведшие против него несколько уголовных дел, вряд ли предоставят ему какой-либо временный статус. А вот, способен ли он реально собрать столько денег, чтобы многократно переплюнуть Иванишвили? И как было бы правильнее повести себя в этой ситуации всем политическим сторонам?

Эти моменты прокомментировал «Зеркалу» директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев:

— Для Грузии важны любые законные средства, которые могут пойти на поддержку экономики и граждан страны. Принесет их Бидзина Иванишвили или Михеил Саакашвили, или оба сразу — значения не имеет. Счет действительно открыт и все, кто хочет, включая представителей оппозиции, могут на этот счет перечислять финансовые средства. Естественно, это часть pr-кампании политиков перед выборами, и это нормально — конкурировать и строить кампанию. Но по сути — пусть все строят, что хотят, главное, чтобы больше денег пришло в страну, и было использовано по назначению — в помощь людям.

Касательно Иванишвили, как раз лично он вообще не делает кампании на борьбе с вирусом. Он вообще практически исчез из публичного поля. Я думаю, это результат нарушенных им обещаний, которые он ранее давал США и ЕС. Думаю, что премьер Грузии сейчас наделен большими полномочиями, чем все премьеры Иванишвили ранее. Так что Иванишвили пока затаился и деньги, перечисленные его фондом «Карту» на борьбу с пандемией — ожидаемый всеми вклад в общее дело. Все ждали хода «Карту» — «Карту» ход сделал. Не более.

Но и деньги оппозиции могут помочь Грузии — счет открыт, данные все знают. И Саакашвили действительно имеет хорошие контакты в разных странах и определенный авторитет, так что и он может собрать для Грузии средства, безусловно. Это не голословно.