Pfizer заявила о нехватке вакцины от COVID-19 для США

Как сообщает издание, это означает, что правительство США, возможно, не сможет нарастить поставки вакцины Pfizer так быстро, как ожидалось. В связи с этим возникают сомнения по поводу того, смогут ли американские власти придерживаться графика и провести вакцинацию большей части населения страны к концу весны или началу лета.

В июле сообщалось, что власти США заключили соглашение с американской фармацевтической компанией Pfizer и немецкой биотехнологической компанией BioNTech на приобретение до 600 миллионов доз разрабатываемой фирмами вакцины против коронавируса. В соответствии с соглашением, после получения первых 100 миллионов доз власти США заплатят компаниям 1,95 миллиарда долларов. По условиям соглашения, «США также могут закупить до 500 миллионов доз дополнительно».(РИА Новости)