Pfizer заявила о нехватке вакцины от COVID-19 для США

Американская компания Pfizer сообщила администрации президента США Дональда Трампа, что не сможет предоставить существенное количество дополнительных доз вакцины против коронавируса до конца июня или июля, так как другие страны скупили большую часть запасов, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Как сообщает издание, это означает, что правительство США, возможно, не сможет нарастить поставки вакцины Pfizer так быстро, как ожидалось. В связи с этим возникают сомнения по поводу того, смогут ли американские власти придерживаться графика и провести вакцинацию большей части населения страны к концу весны или началу лета.
В июле сообщалось, что власти США заключили соглашение с американской фармацевтической компанией Pfizer и немецкой биотехнологической компанией BioNTech на приобретение до 600 миллионов доз разрабатываемой фирмами вакцины против коронавируса. В соответствии с соглашением, после получения первых 100 миллионов доз власти США заплатят компаниям 1,95 миллиарда долларов. По условиям соглашения, «США также могут закупить до 500 миллионов доз дополнительно».(РИА Новости)