Компании Pfizer и BioNTech подтвердили, что их вакцина против COVID-19 на 100% эффективна для защиты детей 12-15 лет от заражения коронавирусом, следует из совместного пресс-релиза компаний.
В конце марта компании уже заявляли, что для данной возрастной категории эффективность их вакцины составляет 100%.
Согласно пресс-релизу компании, были проанализированы данные последующего наблюдения за участниками третьей фазы клинических испытаний. В ней приняли участие более 2,2 тысячи детей. Из 30 подтвержденных случаев заражения коронавирусом все были зарегистрированы в группе детей, которым ввели препарат-пустышку, так называемое плацебо.
«Это подтверждает 100% эффективность вакцины Pfizer-BioNTech», — отмечается в документе.
В нем также говорится, что компании предоставят результаты исследований регуляторам в США и других странах для расширения применения вакцины для детей старше 12 лет. Согласно заявлению, на данный момент в США разрешено только экстренное применение вакцины для данной возрастной группы.