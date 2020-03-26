Певица Нармин Каримбекова: «Один год Европа без Евровидения проживет…»

Популярная певица Нармин Каримбекова не скучает в режиме социальной изоляции, объявленной повсеместно из-за вспышки COVID-19. Ежедневно артистка радует своих фолловеров позитивными роликами, собирая многочисленные комментарии с благодарностью от поклонников.

В интервью # Нармин Каримбекова рассуждает на тему отмены конкурса «Евровидения», рассказывает о планах, и, разумеется, делится о главном – как не заскучать в карантине:

— Сложно ли вам, как одной из самых востребованных певиц на нашей эстраде, проводить время дома, в режиме социальной изоляции?

— Непросто, конечно. Но я справляюсь. Целый день думаю, чтобы еще в доме изменить, отремонтировать (смеется, авт.) Преображение дома — один из моих проектов на период карантина.

— Поете на кухне, танцуете во дворе — поделитесь секретом такого позитивного настроения, за которое вас ежедневно благодарят поклонники в соцсетях…

— Танцуя, выставляя ролики живого исполнения, я всего лишь, как обычно, делаю свое дело — заряжаю людей позитивом. Просто теперь я это делаю не как обычно, а в несколько иной форме. Время, когда ничего не происходит, это именно то время, когда рождаются новые идеи и свершаются творческие прорывы. Я, как человек искусства, четко ощущаю, что для меня период карантина послужит серьезным толчком к творческим изменениям.

— И как вы используете появившееся свободное время?

— Максимально рационально: репетирую, разрабатываю голос, разучиваю новые композиции, придумываю сценарии к новым клипам, активничаю в соцсетях, налаживаю связи с артистами за границей, ну и, конечно, в бытовом плане — больше времени за уроками с ребенком, больше уборки и готовки. В качественном эквиваленте выбора потенциальной занятости меньше, зато в количественном плане – больше. То есть одно и то же дело можно сделать множество раз и каждый раз по-новому.

— Эпидемия коронавируса внесла коррективы в проведение крупных мероприятий. Как вы отнеслись к тому, что в этом году Европа останется без главного песенного состязания?

— Живем и играем по новым правилам. Один год Европа без Евровидения проживет, а потом глядишь, и вовсе передумает его проводить. Возможно ведь. Ничто не вечно под луной…

— А кого вы считаете самым успешным победителем Евровидения за всю историю конкурса?

— Победа на Евровидении — успех в любом случае. Вдвойне приятно, что Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал принесли победу в нашу страну.

— Воспользуетесь ли вы вынужденной паузой в работе, чтобы подготовиться к сольному концерту, который так давно ждут ваши поклонники?

— Пауза в творчестве — это всегда хорошо. Истинному артисту она необходима. Поэтому я настроена максимально оптимистично касательно своих творческих планов. Что же касается сольного концерта, то планирую его не раньше 2021 года. Все будет, и будет хорошо.