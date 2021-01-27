Песня для Самиры: в Азербайджане хотят, чтобы на «Евровидении» звучал трек местного композитора

В Азербайджане идет поиск песни для певицы Самиры Эфенди, которая представит с данной композицией нашу страну на Европейском песенном конкурсе «Евровидение».

Эфенди собиралась на евросонг еще в прошлом году, была признана победителем национального отбора, который проходил в закрытом формате, но пандемия отменила самый крупный песенный конкурс, оставив Европу без ежегодного яркого и волнительного шоу.

Песня «Клеопатра», с которой певица собиралась выступить на «Евровидении» в 2020 году, устарела. По правилам конкура, участники должны исполнять абсолютно новые, нигде ранее не звучавшие композиции.

Многие страны, наравне с песней, меняют и конкурсантов. В Азербайджане за Самирой Эфенди право выступить на конкурсе оставили сразу, как только узнали об отмене шоу.

Конкурсом на лучшую песню для Самиры занимается Общественное телевидение Азербайджана (İTV). Заявок поступило много – испытать сой шанс вызвались композиторы и из других стран, что не противоречит правилам, установленными организаторами. Конкурс открыт для всех. Но большинство пользователей соцсетей из Азербайджана мечтают о том, чтобы в этом году победил трек, написанный местным автором.

Глава азербайджанской делегации на «Евровидении», известный композитор и продюсер Иса Меликов на днях сообщил о том, что прием заявок на лучшую песню для представительницы Азербайджана продлен до 1 февраля. Причина – повышенный интерес к конкурсу со стороны местных и иностранных сонграйтеров.

«Поедет лучшая песня из всех присланных по итогам голосования фокус-группы. Я тоже буду рад, если по итогу голосования победит песня нашего композитора», — дискутирует глава делегации с подписчиками на своей странице в соцсети Facebook.

«Евровидение» — 2021 пройдет в Роттердаме (Нидерланды) — 18, 20 (полуфиналы) и 22 мая (финал).

В том, что конкурс состоится, сомнений сегодня нет уже ни у кого. Однако из-за пандемии песенное состязание претерпело ряд метаморфоз. Один из насущных вопросов – как пройдет конкурс, визуально или виртуально. Говоря об этом, британский комментатор «Евровидения», актер и комик Грэм Нортон заявил журналистам, что, скорее всего, формат останется привычным, и участникам не придется состязаться в онлайне. К этой же версии склоняются и организаторы шоу. При этом, некоторые европейские СМИ пишут о некоем промежуточном варианте, и о том, что представители тех стран, где COVID-19, возможно, «продолжит буйствовать», смогут выступить на фестивале дистанционно или «в записи» — через заранее предоставленные организаторам ролики с исполнением конкурсной песни.

В этом году, дабы не лишать зрителей самого популярного песенного шоу, организаторы проработали даже экстренный вариант – «Евровидение» в условиях локдауна. Поясняем: если Нидерланды вновь окажутся в ситуации вроде локдауна, «Евровидение» пройдет без аудитории и, вероятно, без мероприятий в Роттердаме и вокруг него. Все выступления участников будут проходить в их странах. Для конкурса будут использованы резервные видео, которые будут сводиться в арене Ahoy в Роттердаме.

Девиз конкурса сохранился с прошлого года – «Открывайся!» (Open up). Неизменным остается и дизайн сцены, а также ведущие конкурса — телеведущая и дважды участница Евровидения Эдсилия Ромбли, актриса и телеведущая Шанталь Янзен, и певец, шоумен и комментатор Ян Смит.

Логотип «Евровидения» — 2021, хоть и похож на прошлогодний, но заложенный в него смысл — новый. Если в 2020-м флаги на лого располагались по хронологии первого добавления стран к конкурсу, то в этом году круг воспроизводит карту Европы с центром в Нидерландах. Страны-участницы изображены национальными флагами в соответствии с их географическим расположением. Все страны на логотипе стремятся к центру события Евровидения 2021 — Роттердаму.

Порядок выступлений на «Евровидении»- 2021 остается неизменным. Азербайджан выступит в первом полуфинале 18 мая.