Россия не намерена снижать цену на газ для Греции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью, которое состоялось перед встречей президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Сочи, передает телеканал ANT1

Отвечая на вопрос, может ли Россия дать для страны скидку, Песков ответил, что это вопрос двусторонних соглашений с «Газпромом», предусматривающий закрепление цены на время действия контракта.

Песков также напомнил, что Россия покрывает более 40% потребностей Греции в природном газе и полностью выполняет свои обязательства, при этом США сократили поставки газа туда на 43%, приняв решение продавать сырье там, где можно получить больше прибыли.

По словам представителя Кремля, Брюссель предпочел закупку газа на спотовом рынке, а также рынок возобновляемых источников энергии, которые не являются стабильными.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что российско-греческие переговоры были весьма содержательными и результативными и выразил убежденность в том, что совместный план действий России и Греции на 2022-2024 годы будет полностью соответствовать целям двух стран (aif.ru)