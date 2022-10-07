Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил The Washington Post, что споры в окружении главы государства Владимира Путина на тему «спецоперации» не являются признаком раскола, а происходят в рамках обычного рабочего процесса.

Песков отметил, что президент принял ключевые решения, в числе которых объявление частичной мобилизации.

«По поводу таких моментов есть разногласия. Некоторые думают, что мы должны действовать иначе, но все это часть обычного рабочего процесса», — сказал он.

По словам представителя Кремля, обсуждение СВО, экономики или сферы образования российскими властями — это не признак раскола.

Кроме того, Песков опроверг информацию о том, что человек из ближайшего окружения Путина якобы открыто заявил о несогласии с решениями российского лидера. (gazeta.ru)