Размещение миссии миротворцев Совета безопасности ООН в Карабахском регионе Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, возможно только при согласии на это обеих сторон.

Как сообщает #, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«На рабочем, на различных уровнях постоянно идут контакты. Но понятно, что любые миссии могут направляться только с согласия обеих сторон», — сказал он.

Отметим, что премьер Армении Никол Пашинян допускает, что в 2025 году, после истечения мандата контингента РФ, Ереван обратится в Совбез ООН по вопросу отправки международных миротворцев в Карабах.