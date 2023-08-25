ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не получала денег из российского бюджета, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов, продолжит ли государство финансировать частную военную компанию после ее переезда и регистрации в Беларуси.

«Не было никакого госфинансирования. Это никак не связано с нахождением в Беларуси, это совершенно разного порядка темы», — сказал Песков (цитата по РБК). Также он призвал не забывать, что ЧВК «Вагнер» «не существует де-юре». По его словам, существует только группа «Вагнер», которая принимала участие в войне против Украины.

После вооруженного мятежа главы группировки президент РФ Владимир Путин заявил, что содержание наемников «полностью обеспечивалось государством». «Из Министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу», — сказал Путин.

По его словам, только с мая 2022 года по май 2023-го из бюджета на денежное содержание и стимулирующие выплаты ЧВК государство направило более 86 млрд руб. Также на страховые выплаты было потрачено более 110 млрд, отметил Путин.

«При всем том, что само содержание «Вагнера» было на плечах государства, за год собственник компании «Конкорд» через «Военторг» получил, заработал от государства, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии, заработал 80 миллиардов рублей», — подчеркнул президент.

После попытки мятежа ЧВК «Вагнер» разрешили выехать и разместиться в Беларуси. 16 августа в белорусском госреестре появилась информация о регистрации ООО «Группа Вагнер», основной деятельностью которой заявлено оказание образовательных услуг.

23 августа бизнес-джет главы ЧВК Евгения Пригожина разбился в Тверской области, совершая перелет из Москвы в Петербург. Все десять человек, которые находились на борту, погибли. По данным Росавиации, среди них находился Пригожин и командир группировки Дмитрий Уткин. Тела погибших доставили для экспертизы в Тверь. Поскольку они не поддаются визуальному опознанию, было решено провести генетическую экспертизу. (moscowtimes.ru)