Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему было принято решение об оплате газа в рублях.

По его словам, в мире сейчас происходит безумство санкционных увлечений.

Песков согласился с утверждением журналиста Павла Зарубина, что соответствующее решение было принято, не для того, чтобы «щелкнуть кому-то по носу», а чтобы обезопасить российскую торговлю и не допустить возможность отобрать доллары и евро за газ.

«Вы правы», — ответил пресс-секретарь ведущему в ходе передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».