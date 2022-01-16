Российские войска остаются у границ Украины, но на российской территории, из-за напряженной обстановки и действий НАТО. Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телекомпании CNN.

«Российские войска есть на территории Российской Федерации, рядом с границей Украины. Мы считаем необходимым держать там войска из-за очень напряженной ситуации», — сказал он.

Песков добавил, что в регионе наблюдаются полеты самолетов НАТО, идет продвижение инфраструктуры альянса к российским границам. «Мы должны отвечать, принимать меры предосторожности, поэтому наши военные и находятся там на нашей территории», — добавил пресс-секретарь российского лидера.