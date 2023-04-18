Поездка президента России Владимира Путина в оккупированные области Украины состоялась без главы Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова из-за рисков безопасности. Об этом на брифинге во вторник заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Верховному главнокомандующему, министру обороны и начальнику Генштаба собираться в одном месте — давать такое искушение противнику, конечно же, большой риск», — сказал Песков, добавив, что Герасимов и Шойгу принимали участие в совещаниях по видеосвязи.

По словам Пескова, Шойгу «подключили» к совещанию в Херсонской области, а Герасимова — командующего группировкой в Украине — к совещанию в Луганской области.

«Подводились итоги поездки и были даны обзорные доклады», — сказал Песков.

О поездке Путина в зону боевых действий — первой с его визита в Мариуполь в марте прошлого года — Кремль сообщил во вторник, 18 апреля.

На кадрах, которые распространила пресс-служба главы государства, Путин слушает доклады генералов и дарит им икону.

Как уточнил Песков, это копия иконы «Спас нерукотворный», которая принадлежала военному министру Российской Империи Петру Ванновскому. Он возглавлял военное ведомство при Александре III и в первые годы царствования Николая II. (moscowtimes.ru)