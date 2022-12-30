Президент России Владимир Путин, который максимально сократил общение с прессой и отменил почти десяток мероприятий в декабре, не собирается возвращаться к прежнему формату коммуникации, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он объяснил это опасной эпидемиологической обстановкой, отметив появление новых мутаций коронавируса и волн различных штаммов гриппа. По словам Пескова, все это «с учетом уроков пандемии» обязывает принимать меры предосторожности, так как «здоровье президента — это вопрос государственной безопасности».

«Вряд ли оно [общение Путина со СМИ] будет совсем таким же, каким оно было до пандемии в обозримой перспективе. Нечего греха таить, — сказал Песков. — Говорить, что скоро будет как раньше, было бы ошибочным. Отвечу — не будет».

Представитель Кремля добавил, что «более свободный» режим общения станет возможным по мере того, как волны инфекции «будут уходить в нижнюю точку».

За последние месяцы Путин отменил сразу несколько традиционных мероприятий, на которых обычно выступает с важными заявлениями. Некоторые из них, например большая пресс-конференция, не состоятся впервые за 10 лет. Послание Федеральному собранию перенесли на следующий год. Не было и ежегодной прямой линии. Также Путин впервые пропустил предновогоднее заседание правительства.

Оправдания Пескова об опасной эпидемиологической обстановке выглядят не слишком убедительно, поскольку одновременно с отменой традиционных мероприятий, которые в условиях войны вызывают наибольший интерес у общества, Путин стал больше появляться на публике. В декабре он провел заседание СПЧ, лично наградил Героев России и участников боевых действий с Украиной, организовал неформальный саммит СНГ, посетил юбилей «Ростеха» и даже приехал на открытие отремонтированного участка Крымского моста.

Как писала The Moscow Times со ссылкой на источники в Кремле и правительстве, Путин решил избежать общения с прессой и гражданами, лично отменив большую пресс-конференцию, из-за провалов на фронте и участившихся диверсий на территории России.