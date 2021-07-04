«Автомат Калашникова, он не может быть ничем, кроме автомата Калашникова. И так же НАТО. Не может быть ничем, кроме НАТО. Это блок, который создавался для противостояния, для конфронтации… Эти функции он продолжает выполнять, ибо он не заточен не на что другое. Никакую стабильность он не несет на континенте. Наоборот, это является элементом дестабилизирующим», — сказал Песков.