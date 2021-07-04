Россия всегда сохраняла заинтересованность в налаживании с НАТО конструктивных отношений, даже с Североатлантическим альянсом можно и нужно говорить, считает пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Российская Федерация всегда сохраняла заинтересованность в налаживании с НАТО конструктивных отношений… Даже с Североатлантическим альянсом можно и нужно говорить, потому что только в диалоге можно точно доводить до визави свои озабоченности», — сказал Песков в студии программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» в интервью Владимиру Соловьеву.
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что никакую стабильность на континенте НАТО не несет, этот блок создавался для противостояния и конфронтации.
«Автомат Калашникова, он не может быть ничем, кроме автомата Калашникова. И так же НАТО. Не может быть ничем, кроме НАТО. Это блок, который создавался для противостояния, для конфронтации… Эти функции он продолжает выполнять, ибо он не заточен не на что другое. Никакую стабильность он не несет на континенте. Наоборот, это является элементом дестабилизирующим», — сказал Песков.
«Сейчас, несмотря на попытки его (диалог — ред.) возобновить, мы сталкиваемся с попыткой навязать нам какую-то повестку дня. Причем в ультимативной форме. Это делает пока такой диалог на тех условиях, которые нам пытаются выдвигать, невозможным», — добавил пресс-секретарь российского президента».