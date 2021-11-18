Стали известны темы, которые будут обсуждаться на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом в эфире Первого канала рассказал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

Он допустил, что переговоры возможны в режиме онлайн до конца года.

«Более предпочтительным для начала является видеоформат, но опять же это будет зависеть от решения глав государств. Естественно, Украина – много споров вокруг Украины. Естественно, вокруг Украины будет и то, что для нас является провокационными действиями вооруженных сил НАТО у наших границ», — заявил представитель Кремля.

По его словам, действия Североатлантического альянса не могут оставлять российскую сторону равнодушной и вызывают обеспокоенность, а также необходимость принятия адекватных мер.

«Но, принимая эти меры, мы все-таки действуем на своей территории», — отметил Песков.