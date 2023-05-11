Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков дал интервью телеканалу ATV из Боснии и Герцеговины. В разговоре с журналистами Песков прокомментировал войну России против Украины.

По словам представителя российского президента, ситуация остаётся сложной, но за год «достигнуты определённые цели». Песков утверждает, что из-за обстрелов Донецка и других городов Россия должна «оттолкнуть соперника на достаточное расстояние, поэтому операция будет продолжена».

Комментируя медленное продвижение российской армии на фронте, Песков сказал, что «Россия не воюет», а проводит «военную операцию». «Вести войну – это тотальное разрушение инфраструктуры, тотальное уничтожение городов и так далее. Мы этого не делаем», — отметил Песков.

Страны Запада обвиняют Россию в военных преступлениях на территории Украины — в том числе убийствах и пытках мирных граждан, обстреле гражданских объектов и других. Международный суд в Гааге в марте выдал ордер на арест президента России. Владимира Путина среди прочего обвиняют в незаконном вывозе украинских детей в Россию или в оккупированные российскими войсками районы Украины. (svoboda.org)