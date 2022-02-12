Мюнхенская конференция перестает быть для России востребованной площадкой, поскольку она уже теряет свою объективность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии РИА Новости.

По его словам, мероприятие «превращается в клуб одной точки зрения». Поэтому для РФ в этом плане гораздо более привлекателен Валдайский клуб, где можно обсуждать разные точки зрения.

«И я надеюсь, всегда будут именно разные, даже диаметрально противоположные точки зрения», — подчеркнул пресс-секретарь.

Он добавил, что для многих других стран Мюнхенская конференция как дискуссионная площадка остается интересной.

Мюнхенская конференция по безопасности представляет собой дискуссионный форум, который проходит в неформальном формате. В его рамках затрагиваются актуальные политические проблемы из области баланса сил в международных отношениях, а также вопросы укрепления системы международного права и демократического миропорядка. В этом году мероприятие пройдет с 18 по 20 февраля. Россия не будет принимать участие в конференции (lenta. ru)