Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча президентов Турции и Сирии Реджепа Эрдогана и Башара Асада может пройти в РФ. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

По его словам, теоретически встреча может пройти в России при посредничестве президента России Владимира Путина, но таких договоренностей пока нет.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган не исключил, что может встретиться с сирийским коллегой Башаром Асадом, несмотря на военную операцию Анкары в этой стране.