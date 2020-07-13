Первый вице-президент Мехрибан Алиева: «Азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией!»

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на официальной странице в Инстаграм опубликовала следующий пост:

«Азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией! Наша земля, наша борьба за Родину священны! Наше дело правое и Бог с нами! Враг получил отпор и так будет всегда! Мы должны стать и станем еще сильнее, еще сплоченнее! Выражаю свою глубокую скорбь и уважение матерям и отцам шехидов. В эти трудные дни азербайджанский народ рядом с вами. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов! Ниспошлет скорейшего выздоровления нашим раненым солдатам! Да хранит Аллах Азербайджан и наш народ!»