Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Лиз Трасс скоординировали дальнейшее давление на Российскую Федерацию.

Об этом глава государства сообщил в микроблоге Twitter.

«Первым среди иностранных лидеров провел разговор с новоизбранным премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Пригласил ее в Украину. Выразил благодарность народу Великобритании за лидерскую оборонную и экономическую поддержку Украины. Важно, что Великобритания готова к ее дальнейшему усилению. Уделили внимание гарантиям безопасности», — заявил Зеленский.

Также, как сообщил глава государства, во время разговора речь шла об участии Британии в восстановлении Украины.

«Скоординировали дальнейшее давление на РФ. Цель – остановить агрессию и привлечь виновных к ответственности. Важно признать Россию государством-террористом. Будем продолжать активное взаимодействие во всех форматах», — подчеркнул Зеленский.

(УНИАН)