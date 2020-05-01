Первый канал всерьез рассказал о плане Билла Гейтса истребить часть человечества

Авторы передачи «Человек и закон», которая выходит на Первом канале, посвятили 16-минутный сюжет под названием «Троянский конь мировой пандемии», посвященный роли основателя Microsoft Билла Гейтса в распространении коронавируса по миру. Создатели программы пересказали распространенные в сети неподтвержденные конспирологические теории, которые гласят, что Гейтс желает истребить часть человечества. Фрагмент опубликован на сайте Первого канала.

Ведущий Алексей Пиманов пояснил, что готов всерьез поговорить о теории заговора, так как это «уж больно сногсшибательная новость». Сюжет начали с рассказа об Event 201, учениях, в которых рассмотрели влияние пандемии на население планеты и мировую экономику. Их провел университет Джона Хопкинса 18 октября 2019 года при участии Фонда Билла и Мелинды Гейтс и Всемирного экономического форума. В комментарии передачи блогер Влад Копылков заметил, что Event 201 — это «один в один то, что происходит сегодня» из-за распространения коронавируса. (Лента.Ру)