Первые выходные после президентства Трамп провел играя в гольф

Бывший президент США Дональд Трамп провел свои первые выходные после сложения полномочий в гольф-клубе во Флориде. Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что Трамп играл в гольф в своем клубе в Уэст-Палм-Бич всю субботу, 23 января. На нем была замечена красная кепка с надписью «Make America great again» («Сделаем Америку снова великой»).

Позднее бывший американский лидер уехал в резиденцию Мар-а-Лаго, где его поприветствовала небольшая толпа сторонников. Трамп улыбнулся и помахал из машины своим единомышленникам. (gazeta.ru)

| 2021-01-24T15:17:57+04:00 24 января 2021, 16:47|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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