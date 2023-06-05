Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли, в ходе которых они обсудили создание «коалиции истребителей». Глава украинского правительства заявил, что первые группы пилотов ВСУ уже отправлены в Соединенное Королевство для обучения на истребителях.

Об этом Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня мы начинаем говорить о поддержке Украины в будущем», — написал он.

По словам премьера, он и Клеверли обсудили поддержку оружием, восстановление Украины и ее интеграцию в НАТО.

Он заявил, что выразил благодарность британской стороне «за непоколебимую поддержку, за лидерство в создании «коалиции истребителей» и за готовность обучать» украинских летчиков.

Шмыгаль добавил, что на поле боя происходит переформатирование украинских вооруженных сил по стандартам Североатлантического альянса.