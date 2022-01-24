Отправился первый пассажирский автобус из Баку в Шушу, который будет курсировать по маршруту Баку — Шуша — Баку, сообщают местные СМИ.

Автобус отправился с Бакинского международного и междугороднего автовокзала в Шушу в 06:30. На линию по маршруту Баку — Шуша — Баку запущены два автобуса.

Также с Бакинского международного и междугороднего автовокзала отправился автобус в направлении Агдама, который будет выполнять рейсы по маршруту Баку — Агдам — Баку.

Отмечается, что на сегодняшний день продано около 400 билетов на регулярные автобусные рейсы по маршруту Баку — Шуша — Баку. Билеты на все рейсы в указанном направлении до 15 февраля распроданы.