Война – это что-то противоестественное природе, жизни, развитию всего живого. Но в истории человечества нет такого отрезка времени, когда бы был мир на всей земле. То там, то здесь возникают конфликты, которые решаются с помощью силы. И решаются часто не по справедливости. Иногда это происходит далеко, на другом континенте, и ты, прочитав несколько строк в новостной ленте, тут же забываешь. Иногда это происходит достаточно близко, как сейчас в Украине, до которой можно было долететь за три часа. И ты тщательно следишь за новостями, сопереживаешь. Что же там происходит? Россия напала на Украину. Почему? Так сошлись звезды, а точнее глупое желание Российской власти и хитрая задумка Запада. Хорошо то, если можно так сказать, что цели «коллективного Запада» совпали с целью Украины – победить Россию. И это не война в Сирии, Ливии или Афганистане. Оказалось, что от состояния двух воюющих стран зависит и благосостояние других стран. Беда затронула многих.

Цены на продовольствие в мире увеличиваются, а само продовольствие уменьшается. Внимание ведущих держав мира сосредоточено именно на этой войне. А ведь и мы могли бы влипнуть в такую же ситуацию. Ведь еще недавно, прошлой осенью, иранское руководство, которое уже выпустило из рук руль управления страной и жмет только на тормоза, пыталось отвлечь своих граждан на очередную войну. Когда-то, вначале зарождения Персидской империи, царь Лидии Крез решил добавить к своим завоеваниям территорию восточного соседа. В итоге, судьба сложилась так, что Лидия сама была завоевана персами. Сейчас потомки этих персов стремятся завоевать сомнительную «славу» лидийцев.

Что движет руководством соседней страны в попытке навязать нам свою политику чуть ли не силой? В прошлом году ситуация сложилась довольно таки взрывоопасной, когда Иран, стянув войска к нашим границам, начал проводить учения. Пусть, как говорят у нас в горах, их лидеры снимут свои папахи, положат перед собой, и хорошенько подумают – что они получат, если начнутся боевые действия. А получат они очень многое, но со знаком минус. А именно – внутренние волнения в Южном Азербайджане, на западе страны, в Белуджистане и, возможно, в самом Тегеране. Ну и, вдобавок, экологическую катастрофу на Каспии. А на внешнем фронте столкнутся пусть и с небольшой по численности, но хорошо вооруженной и опытной армией, плюс турецкая армия. Думаю, что к этому подключится Израиль, некоторые арабские страны. В стороне не останутся США и Великобритания, которая в прошлом году во время этого кризиса перебрасывала свои военные самолеты на авиабазу на Кипре.

Ну и конечно Пакистан, как всегда морально нас поддержит. И кому это все нужно? Не нам точно. Ирану? Может их руководству, но не народу. А кому еще? Кто может быть главным «бенефициаром»? Тут и думать не надо – это те страны, которых иранские власти объявили врагами номер один. А когда пахнет в воздухе хорошей дракой, что делают самые сильные и умные? Правильно. «Таскают каштаны из огня чужими руками», как сейчас руками украинцев. Но, что-то неохота таскать эти каштаны для «умных и сильных». В этот раз мы оказались умнее. Но насколько в дальнейшем адекватным будет руководство соседней страны? Вроде, как в прошлом году они все поняли, и началось их участие в различных совместных экономических проектах. Но опять начинается брожение. Прошлогодняя «вакцина» видимо теряет свое действие? То армянский музей откроют, то возмущаются проведением всемирного съезда азербайджанцев в Шуше, то еще какую-нибудь мерзопакость придумают. Что же вам неймется, почему вам нужно попасть в историю как последователи Креза?

Может пора перестать задирать своих соседей, грозить всем и каждому. Может пора заглянуть в свой дом, вымести оттуда мусор, навести порядок. Смотришь, и народ вас если и не полюбит, то хотя бы станет меньше ненавидеть. И соседи вам больше станут доверять, и даже за руку станут здороваться. Займитесь созиданием. Это действительно богоугодное дело. Выгоните Дьявола из сердца.

И в конце хочу привести слова, упоминавшегося ранее Креза, обращённые к Киру после поражения: «Ведь нет столь неразумного человека, который предпочитает войну миру. В мирное время сыновья погребают отцов, а на войне отцы — сыновей»

Фуад Расулов, Специально для Зеркало