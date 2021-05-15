Перестрелка на границе с Ираном, погибли два пограничника

15 мая около 16:00 трое неизвестных лица нарушили государственную границу в зоне обслуживания пограничного поста погранотряда «Гёйтепе» Госпогранслужбы, находящегося вблизи села Гендара Ярдымлинского района.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, нарушители не подчинились приказу пограничников «Остановись!», открыли огонь по пограничникам, бросили груз и попытались скрыться с места происшествия.

Старший лейтенант Эйвазов Самир Эльмар оглы и младший прапорщик Алимов Фарид Эльчин оглы получили ранения в результате огня, открытого нарушителями границы. Военнослужащих немедленно эвакуировали в медицинское учреждение, но спасти их жизни не удалось.

На месте происшествия было обнаружено около 10 кг веществ, похожих на наркотики.

| 2021-05-15T19:13:09+04:00 15 мая 2021, 19:13|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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