Пересмотрены коэффициенты к аграрным субсидиям

Сегодня уже очевидно, что с финансовой точки зрения вопросы поддержки местных аграриев упираются в систему субсидирования, страхования, ценообразования и кредитования. Практика показывает, что проблемы, возникающие по этим четырем направлениям, оказывают непосредственное влияние на уровень темпов развития отрасли.

В этой цепочке направлений государственного содействия именно субсидирование фермерских хозяйств отличается заметной результативностью. В условиях падения нефтяных индексов на мировых сырьевых биржах, а также сокращения доходов казны от углеводородного экспорта, наращивание объемов субсидий и более лояльная система охвата государственной помощью крестьян является очередным, можно сказать, лакмусовым показателем государственных приоритетов. Совет по аграрным субсидиям принял очередное решение о коэффициентах на посевы, семена и саженцы, а также потребности в посеве на 2021 год. В документе также определены новые принципы субсидирования по отдельным сферам садоводства и растениеводства.

Принимая во внимание предложения фермеров, государственная поддержка по производству фундука будет распространяться также на ореховые сады в Агдашском, Товузском, Тертерском, Шамахынском, Ярдымлинском районах. В прошлом году данная субсидия распространялась на сады в Агстафинском, Балаканском, Исмаиллинском, Загатальском, Хачмазском, Гахском, Габалинском, Губинском, Огузском, Гусарском, Газахском, Шабранском и Шекинском районах, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства.

В 2021 году посевная субсидия в размере 60 манат/га будет предоставлена на повторный посев кукурузы, подсолнечника, сои, проса, сорго на корм, картофель в летние месяцы (с 1 июня по 31 августа).

Со следующего года единовременная субсидия будет предоставлена для частичной компенсации затрат на создание новых интенсивных садов для 6 видов плодовых культур. Единовременная субсидия составит 11 000 манат/га для посадок лимонных садов, 9 000 манат/га — апельсиновых и мандариновых садов, 5 000 манат/га — гранатовых садов на деградированных и низкокачественных землях, 4900 манат/га — оливковых садов. Субсидия на посадку ореховых садов на пустующих землях лесного фонда, в горных и предгорных районах составит 4 400 манат/га.

Совет по аграрным субсидиям определил размер субсидии на посадку интенсивных и полуинтенсивных садов. Данная субсидия будет выплачиваться в размере 700 манат/га в течение первых 4 лет и 240 манат/га – в последующие годы. При этом дифференцирован подход к субсидированию посева пшеницы. «Как и в 2020 году, посевная субсидия составит 200 манат за один гектар. Данный подход будет применяться к хозяйства, которые имеют пшеничные поля площадью не более чем 20 га. Размер посевной субсидии на более чем 20 гектаров пашни установлен в размере 160 манат», отмечают в Минсельхозе. Размер посевной субсидии на люцерну установлен в размере 50 манат.

Отметим, что с этого года сельскохозяйственные субсидии распределяются по новым принципам, одним из основных критериев которого является полученный фермерами урожай. Как сказал в беседе с корреспондентом # специалист по вопросам сельского хозяйства Фуад Ализаде, на сегодняшний день сельское хозяйство является одним из немногих быстрорастущих секторов экономики. И это неслучайно, принимая во внимание масштабную государственную поддержку упомянутой сферы, где субсидированию и налоговым рычагам поддержки отводится серьезная роль, а для достижения максимально положительного эффекта высшее политическое руководство страны прилагает максимальные усилия для их рационального сочетания.

Формат дифференцированного субсидирования обещает эффективную поддержку селянам, соответствуя задачам взвешенной аграрной политики правительства, уверен Ализаде.

«Здесь нелишне отметить, что определенные на будущий год Советом по аграрным субсидиям условия поддержки азербайджанских фермеров учитывают такие важные факторы развития сельского хозяйства, как приоритеты распределения растениеводческих культур по регионам. Коэффициенты оговаривают площади и регионы посева конкретных культур и ряд других факторов — так что сегодня можно говорить о мерах по специализации районов Азербайджана в производстве сельхозпродукции. Государственная поддержка предусматривает дифференцированный подход, исходя из формата сельхозпроизводства и сопряженных расходов. Скажем, применяются более высокие коэффициенты субсидирования закладки интенсивных садов, плантаций чая, виноградарства, что обещает интенсивное возрождение упомянутых приоритетных отраслей», — сказал аграрий.

В качестве преимуществ новой системы субсидирования азербайджанских сельхозпроизводителей гостевой профессор Зигенского Университета (Германия) Муслим Ибрагимов заметил такие нюансы этой системы, как учет сроков плодоношения многолетних насаждений (занятые ими фермеры могут рассчитывать на господдержку в течение нескольких лет со дня посадки) и нулевой коэффициент для тех культур, выращивание которых нецелесообразно в том или ином регионе республики. Тем самым азербайджанское правительство дало фермерам возможность создавать новые фруктовые или ореховые сады, виноградники или чайные плантации. При этом расчет субсидий на гектар будет определяться по числу высаженных саженцев.

По его мнению, серьезным подспорьем этим начинаниям стала созданная в стране единая система электронного сельского хозяйства, призванная обеспечить прозрачное и эффективное управление и внедрение этого новшества. На основе данных этой системы соответствующие ведомства будут получать всю полноту информации и принимать взвешенные решения о размерах субсидий. Новые правила предусматривают системный подход, исключающий возможность недостоверных данных.