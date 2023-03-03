Рубен Варданян ушел со своего поста. Ушел он не так, как подобает приличному и влиятельному политику, нет, его -«восходящую звезду армянской политики», в буквальном смысле слова, выгнали из состава сепаратистской администрации.

Сейчас озвучиваются самые различные, иногда даже противоречивые гипотезы. Но с самого начала заметим, что против Рубена Варданяна были настроены не только официальные Баку и Ереван, но даже политическая «администрация» сепаратистского режима. Потому что Варданян был командирован в регион только для одной цели: взять в свои руки сперва всю власть в Ханкенди, а потом уже во всей Армении.

Теперь все это перевернутая политическая страница. В таких случаях, как правило говорят, что «мавр сделал свое дело, мавр может уйти». Но выполнил ли Варданян свою миссию? Оставит ли он навсегда занятие политикой? К сожалению, у нас нет однозначных ответов на эти вопросы. По словам «героя нашего времени», он не оставит политику и впредь продолжит заниматься ею. Но понятно, что это зависит не только от самого Варданяна. Даст ли Кремль ему карт-бланш, чтобы его кадр взял в свои руки, как говорится, бразды правления армянской политики?

Тут напомним, что буквально несколько недель тому назад были оглашены т.н. рейтинги армянских политиков, в которых лидировал Р.Варданян. Поэтому вовсе не верится, что Москва так быстро откажется от своих политических планов в сепаратистской части Нагорного Карабаха и Армении. Но после известных «социологических опросов» Рубена Варданяна вызвали в Москву, а через пару дней заявили, что его отстранили от занимаемой должности. Поэтому тут наиболее вероятной гипотезой является то, что Кремль пожертвовал Варданяном, чтобы хотя бы частично снизить накал страстей в Азербайджане, где уже третий месяц продолжаются акции протеста экологических активистов, одним из требований которых является в том числе, отставка Рубена Варданяна…

Конечно, это всего лишь одна политическая гипотеза. А гипотеза еще не истина, она требует доказательств.

За отставкой Варданяна в Баку прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. Отметим, что Москва, как правило, стремится соблюдать дипломатический баланс между Азербайджаном и Арменией,- российские политики и дипломаты, как правило, посещают столицы обоих государств.

Но на этот раз так не случилось – Лавров после двухдневного визита в Баку отправился не в Ереван, а на свою родину – в Москву.

Наверное, по той простой причине, что ситуация в регионе накануне визита Лаврова была весьма напряженной. Во-первых, до сих пор осталось без ответа предложение Москвы об отправке в Армению специальной миссии ОДКБ. Заметим, что с таким предложением выступил сам министр Лавров. Но не реагируя на это предложение Лаврова, Ереван принял специальную миссию Европы.

Во — вторых, на днях поступили сообщения о том, что брюссельский процесс восстанавливается. А это значит, что переговорный процесс вновь переходит под контроль Европы и США. На самом деле, когда Пашинян сорвал брюссельский процесс, он тем самым оказал большую услугу Кремлю. Но последний не учел это и «сыграл» варданяновской картой против армянского премьера. Теперь ситуация изменилась, как говорится, варданяновская карта уже бита. Поэтому до тех пор, пока из Брюсселя не поступят более точные сообщения, мы будем сомневаться в правдоподобности сообщений о начале брюссельского процесса…

Теперь, после визита Лаврова, возникает резонный вопрос: с чем явился в Баку господин Лавров и с чем он ушел? Конечно, детали, подробности визита Лаврова известны только тем, кто находится у руля реальной политики. Перед визитом Лаврова еще одним нюансом российской политики было то, что не оправдались прогнозы московских политиков и военных о решающих переменах в украинском военном театре. А так, касательно лавровского визита высказываются самые различные гипотезы: тут есть предположения касательно Лачинского и Зангезурского коридоров, обсуждаются некоторые моменты об установлении азербайджанского таможенного пункта в Лачинском коридоре, не забывается вопрос о российских миротворцах и, конечно, детали предстоящих брюссельских встреч. Но еще раз заметим, что это всего лишь различные версии. По словам самого Лаврова, его визит был связан лишь с одним событием: годовщиной установления стратегических отношений между Баку и Москвой.

Одним словом, ситуация в регионе весьма напряженная. Постепенно мир устанавливается, но он еще весьма хрупок. Какую проблему не возьмешь, вопросов больше, чем ответов.

После визита Лаврова последовала встреча армянской общины сепаратистского режима с некоторыми представителями официального Баку. Мы пока не знаем, насколько продолжительными и содержательными будут эти встречи? Но наше внимание привлекла одна деталь. В комнате, где проходила встреча, на стенах висели портреты российских царей – не портреты Тиграна или одноухого Андраника, а русских царей…