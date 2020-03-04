Переговоры между властью и оппозицией не должны проходить за закрытыми дверьми

Недавно ряд лидеров оппозиции на своих страницах Facebook заявили о встрече с начальником отдела по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Азербайджана Адалятом Велиевым.

Один из оппозиционеров, с кем встретился А.Велиев, был глава Партии граждан и развития Али Алиев, который поделился с # видением данной инициативы.

«Это была наша первая встреча, и она носила ознакомительный характер. Адалят муаллим недавно назначен на свой пост и для более эффективного взаимодействия, он решил встретиться со всеми лидерами политических партий вне зависимости от того, имеют они регистрацию или нет. Считаю, что преподносить это как диалог между правительством и оппозицией было бы неверно», — считает он.

По его словам, встреча продолжалась примерно два часа в двухстороннем формате, и стороны обменялись мнениями, взглядами на происходящие в республике те или иные изменения.

Адалят Велиев оставил хорошее впечатление у Али Алиева. «Он — интеллигентный человек, ученый, и имеет большой опыт работы. Считаю, что эта встреча имеет важное значение с точки зрения создания доверительной атмосферы. Но это только первый шаг, и пока рано говорить о том, какие новые тренды станут предметом обсуждений», — добавил он.

Говоря о негативной реакции определенных кругов на подобные встречи, Али Алиев сказал, что частые контакты между оппозицией и правительством необходимы для развития государственности.

«Отсутствие подобных встреч, или же конфиденциальные встречи, проходящие за закрытыми дверьми, служат личным интересам определенных кругов. Такая политика в корне неверная. Кстати, на встрече мы затронули и этот момент. Если подобные встречи станут стартовой точкой для выстраивания нового этапа сотрудничества, то это, безусловно, положительный шаг. Но, пока не стоит торопиться с оценками. Время покажет», — считает председатель партии.

«Что же касается критики, то конечно же, все имеют право высказывать свою позицию. На мой взгляд, критиковать подобные встречи неверно. Потому что даже самые ожесточенные войны все равно заканчиваются, и все вопросы решаются за столом переговоров.

Переговоры между властью и оппозицией не должны проходить за закрытыми дверьми. Я, например, сообщил СМИ об этой встрече. За всю современную историю Азербайджана отсутствие диалога между правительством и оппозицией было самой большой ошибкой», — добавил политик.

Говоря о встрече с Адалятом Велиевым, глава Народной партии Панах Гусейн сказал, что представитель Администрации Президента пригласил к себе лидеров многих партий и общественных деятелей.

«Что же касается меня самого, то я еще до этой инициативы со стороны Администрации письменно обращался к ним с просьбой выделить офис нашей партии. Поэтому нельзя сравнивать мою встречу с другими», — П.Гусейн.

По его словам, на встречах участвовали не только представители оппозиции и общественные деятели, но и проправительственные политики. Так, что лидер АНП считает данную инициативу началом диалога оппозиция-правительство.