Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого «выразил глубокую обеспокоенность нынешней враждебной активностью России на границе с Украиной». Об этом сообщили в пресс-службе главы британского правительства.

В ходе беседы Джонсон также подчеркнул необходимость найти путь вперед, который бы уважал как территориальную целостность Украины, так и право на самооборону. Премьер-министр подчеркнул, что любое дальнейшее вторжение России на территорию Украины будет трагическим просчетом.

Британский премьер также отметил политику открытых дверей НАТО. По его словам, все европейские демократии имеют право претендовать на членство в альянсе и это право «в полной мере распространяется на Украину».