Пентагон заключил с американской компанией Raytheon контракт на 1,2 млрд долларов на поставку Украине передовых зенитно-ракетных систем NASAMS, сообщается на сайте военного ведомства.

В рамках контракта Raytheon обязался до 28 ноября 2025 года произвести шесть ракетных систем класса «земля-воздух», а также сопутствующее оборудование и запасные части «для поддержки усилий в Украине». Накануне пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер анонсировал поставку систем NASAMS в течение «пары лет».

В начале ноября в ответ на массированные обстрелы Украины со стороны России Вашингтон передал Киеву два комплекса NASAMS. «Эти системы будут способствовать укреплению потенциала противовоздушной обороны Украины», – говорил тогда Райдер. Перед этим украинских военных обучили работе с комплексами в Европе.

Всего США планировали предоставить Украине восемь установок. NASAMS, разработанные норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace и американской Raytheon Technologies, представляют собой передвижные зенитные ракетные комплексы малого и среднего радиуса действия, которые предназначены для борьбы с воздушными целями на малых и средних высотах. Комплексы успешно уничтожают дроны, баллистические и крылатые ракеты, вертолеты, самолеты и прочие воздушные цели.

Страны НАТО также обсуждают поставку Украине американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг. В Пентагоне подтвердили эту информацию. При этом США изучают не только собственные возможности для отправки систем ПВО в Украину, но и готовы использовать арсеналы своих союзников в Европе.

Однако немедленной отправки установок Patriot и другого оборудования не будет. В Пентагоне пояснили, что сложность с поставками современного оружия в Украину заключается в том, что оно требует «довольно значительного технического обслуживания и поддержки», а также обучения людей. «Мы продолжим выяснять с союзниками, что мы можем доставить в Украину как можно быстрее, чтобы военные могли начать использовать это немедленно», – подчеркнул Райдер. (moscowtimes.ru)