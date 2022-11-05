Американская администрация отправила в Украину восемь зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, которые могут быть доставлены уже в ближайшее время.

Как передает ТАСС, об этом сообщил в пятницу помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам.

«Что касается комплексов NASAMS [для Киева], я думаю, что на подходе около восьми систем. Я точно не знаю, где они сейчас в цепочке [поставок], но они уже в пути. И я думаю, это важно», — отметил он, выступая на семинаре в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

По мнению Плама, Украина столкнется с серьезными проблемами при внедрении противоракетных систем на своей территории. «Очевидно, что для защиты нужны противоракетные системы. Я думаю, что одна из проблем, с которыми сталкивается Украина, заключается в том, что она не сможет обеспечить всестороннюю защиту. У вас не может быть щита. И если бы у вас было 10, или 20, или 30 систем, куда бы они пошли? Что вы будете защищать? Это проблема принятия решения в сфере обороны. Это довольно трудно делать в мирное время, не говоря уже о конфликтах», — сказал помощник министра обороны.

Во вторник газета The New York Times сообщила, что инструкторы из Норвегии завершают в Германии подготовку около 100 украинских военнослужащих к работе с NASAMS. Издание отметило, что курс продолжался около двух недель и завершится в ближайшие несколько дней.