Пентагон одобрил размещение детей-мигрантов на двух базах ВС США

Пентагон в среду одобрил запрос Минздрава США о временном размещении малолетних нелегальных мигрантов на двух американских военных базах в Техасе.

Как передает ТАСС, это следует из распространенного письменного заявления пресс-секретаря оборонного ведомства США Джона Кирби.

«Сегодня Пентагон одобрил запрос о <…> временном размещении детей-мигрантов, [пересекших границу] без сопровождения взрослых, в свободном спальном помещении на базе Сан-Антонио-Лакланд <…> и на территории на базе Форт-Блисс», — говорится в сообщении.

В воскресенье портал Axios со ссылкой на данные Министерства внутренних дел США сообщил, что сотни малолетних мигрантов вынуждены оставаться под охраной в участках американской погранслужбы на границе с Мексикой дольше положенного. По сведениям Axios, дети могут находиться в подобных учреждениях не более 72 часов, после чего их должны переводить в специальные приюты, однако из-за «недавнего всплеска числа» малолетних мигрантов власти США не успевают справляться с их притоком.

В понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в эфире канала CNN сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в свете кризиса на границе с Мексикой намерена открыть новые центры для содержания несовершеннолетних нелегальных мигрантов.