Пентагон объяснил отказ от прохода кораблей в Черное море

В Пентагоне отказались от планов направить корабли в Черное море, чтобы избежать увеличения напряжения вокруг Украины. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

По информации источников, обычно в Америке регулярно происходит отправка кораблей в Черное море, а также их вывод оттуда, однако в нынешних условиях от этой идеи воздержались.

Как сообщил источник, «было решено воздержаться от отправки, чтобы избежать эскалации ситуации без особой необходимости».

Экс-чиновник в Киеве сообщил зданию, что «некоторые на Украине были разочарованы тем, что эсминцы в итоге не были отправлены».

Ранее глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что США отменили проход своих военных кораблей в Черное море. Пентагон маневры своих кораблей комментировать отказался, заявив о регулярности учений в регионе.

До этого представитель Пентагона Джон Кирби назвал отправку кораблей ВМС США в Черное море регулярной операцией, которая обычно координируется в рамках конвенции Монтре с Анкарой.

9 апреля в США предупредили Турцию о том, что на следующей неделе два американских военных корабля пройдут через пролив Босфор в Черное море. МИД Турции подтвердил данное заявление. Корабли останутся в Черном море до 4 мая. (Газета.Ру)