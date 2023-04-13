Американское оборонное ведомство пришло к заключению, что утечка в сеть секретных документов ведомства стала результатом преднамеренных действий, заявил в четверг официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер. Его цитирует New York Times.

«Это было преднамеренным преступным деянием», — сказал Райдер в ходе брифинга.

На пресс-конференции в Пентагоне Райдер отказался отвечать на конкретные вопросы об утечке, заявив, что расследование продолжается, и передал дело в Министерство юстиции. Он добавил, что проводится оценка масштаба утечки в сеть секретных бумаг и потенциального ущерба от случившегося. «Это дело правоохранительных органов, и мне или любому другому должностному лицу Минобороны было бы неуместно сейчас давать комментарии по этому поводу», — сказал он.

Ранее сотрудник Национальной гвардии штата Массачусетс был арестован ФБР в связи с утечкой секретных документов американской разведки.

Секретные документы Пентагона, размещенные в социальных сетях, касались ряда деликатных тем. Они включали сверхсекретные отчеты о местонахождении и передвижениях высокопоставленных политических лидеров, а также тактические сводки о вооруженных силах. Также в них разведывательные оценки «как союзников, так и противников США». В частности, записи дают представление об усилиях США по поддержке украинского правительства. (Газета.Ру)