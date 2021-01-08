Пенс против досрочного отстранения Трампа

Вице-президент США Майк Пенс не поддерживает идею использовать 25-ю поправку к конституции для досрочного отстранения главы государства Дональда Трампа, сообщает The New York Times со ссылкой на информированный источник, пишет Gazeta.Ru.

По словам собеседника издания, Пенс и чиновники администрации считают, что подобное решение может усугубить хаос в стране.

Ранее сообщалось, что спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и лидер демократов в Сенате Чак Шумер на фоне беспорядков в Капитолии обратились к вице-президенту с требованием использовать 25-ю поправку к конституции, которая дает ему при поддержке большинства членов кабинета право снять Трампа с должности.

6 января сторонники действующего президента США штурмовали здание Конгресса, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли четыре человека.