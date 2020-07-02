Пелоси призвала ввести санкции против России за «сговор с талибами»

Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси предложила ввести санкции против России за «сговор с талибами», наличие которого опровергают и в Москве, и в администрации Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.
«Мы должны ввести санкции против России, и прямо сейчас», — сказала Пелоси в интервью каналу MSNBC.
Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про «сговор» России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.