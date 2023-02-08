В Министерстве обороны США заявили, что шеф Пентагона Ллойд Остин пытался связаться с министром обороны КНР из-за ситуации с китайским аэростатом, но запрос был отклонен Пекином. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении пресс-службы Пентагона отмечается, что сразу после того, как аэростат сбили, Минобороны США оформило заявку на защищенный разговор главы ведомства с его китайским коллегой Вэем Фэнхэ.

«К сожалению, заявка была отклонена со стороны КНР», — говорится в заявлении пресс-службы Пентагона.

В ведомстве отметили, что сохраняют веру в важность поддержания открытыми линий коммуникации между Вашингтоном и Пекином.